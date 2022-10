Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressemitteilung der PI Lahnstein von Freitag 07.10.2022, 06:30 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 06:30 Uhr

Lahnstein (ots)

Im o. g. Zeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein zu fünf Verkehrsunfällen, bei denen lediglich Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen entstanden ist.

In der Nacht von Freitag, den 07.10.2022, auf Samstag, den 08.10.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle in der Stolzenfelsstraße in Lahnstein. Unbekannte Täter entwendeten Nahrungsmittel und Werkzeuge. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lahnstein unter der Telefonnummer 02621/913-0 oder per E-Mail an pilahnstein@polizei.rlp.de entgegen.

Am Sonntag, den 09.10.2022, gegen 03:15 Uhr, stellten Beamten/-innen im Stadtgebiet Lahnstein einen Radfahrer fest, der bei Dunkelheit mit hoher Geschwindigkeit ohne Beleuchtung fuhr. Er versuchte zunächst vergeblich, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,0 Promille, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Radfahrer musste sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

