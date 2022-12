Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall auf glatter Fahrbahn

Lippetal-Kesseler (ots)

Am Montag, um 06:30 Uhr, kam es auf der Herzfelder Straße zu einem Unfall. Eine 22-jährige Frau aus Lippetal war mit ihrem VW Polo in Richtung Lippborg unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie auf eisglatter Fahrbahn die Gewalt über ihr Auto. Der Polo kam ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden BMW eines 56-jährigen Mannes aus Drensteinfurt. Dabei wurde die Lippetalerin schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und in eine Klinik gebracht werden. Der 56-jährige Mann wurde leichtverletzt zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Straße blieb zur Unfallaufnahme und für die Aufräumarbeiten drei Stunden lang gesperrt. (lü)

