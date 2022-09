Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Geschäftsräume in der Fritz-Arnold-Straße

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind über das Wochenende in die Geschäftsräume einer Firma in der Fritz-Arnold-Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, die Eingangstür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Büroräumen im 1.Obergeschoss erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Fritz-Arnold-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

