Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Stockach (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Sturz am Montagabend auf dem Marktplatz verletzt worden. Ein 84-jähriger Opel-Fahrer wendete und übersah dabei einen entgegenkommenden 40 Jahre alten Rollerfahrer. Dieser konnte eine Kollision der Fahrzeuge durch eine Vollbremsung vermeiden, kam jedoch dabei zu Fall und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Zweiradfahrer leichten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von 0,54 Promille bestätigte den Verdacht. Aufgrund dessen musste der 40-Jährige, der mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam, dort zudem eine Blutprobe abgeben. Am Roller entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

