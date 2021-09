Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 24.600,- Euro sicher, Herkunft des Geldes bis dato noch unklar - Ermittlungen im Rahmen eines Clearingverfahrens dauern an

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen bei einem 28-jährigen Iraker 24.600,- Euro sichergestellt. Er war zuvor mit seinem Fahrzeug aus den Niederlanden eingereist. Bei einer Kontrolle an der BAB 4, Ausfahrt Aachen-Laurensberg wurde in dessen Fahrzeug das Bargeld aufgefunden. Die genaue Herkunft des Geldes konnte der 28-Jährige den Beamten nicht nennen. Das Geld wurde nach Absprache mit der Zollfahndung des Zollfahndungsamtes Essen im Rahmen eines Clearingverfahrens sichergestellt. In diesem Verfahren soll die genaue Herkunft des Geldes ermittelt werden. Dem 28-Jährigen wurde nach der Sicherstellung des Geldes die Weiterfahrt gestattet. Ob auf ihn noch ein Strafverfahren wegen möglicher Geldwäsche zukommt, werden die weiteren Ermittlungen der Zollfahndung ergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell