POL-SO: Autofahrer verletzt

Am 20 Dezember kam es um 02.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Robringhauser Straße. Ein 27-jähriger Mann aus Bochum fuhr mit seinem Mercedes-Benz aus Anröchte kommend in Richtung Robringhausen. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Anröchte kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte erst mit einem Leitpfosten, überschlug sich anschließend und kam auf einem rechts der Fahrbahn angrenzenden Feld zum Stillstand. Der alkoholisierte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des 27-Jährigen sichergestellt. (dk)

