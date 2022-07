Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) - Heizungsdefekt - Rauchmelder im Studentenwohnheim löst aus

Furtwangen (ots)

Wegen eines Defekts an der Heizung ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz ausgelöst wurden, indem vornehmlich Studierende wohnen. Feuerwehr und Polizei rückten zusammen mit dem Rettungsdienst deswegen sofort aus. Die Feuerwehr räumte das Wohnhaus, zumal ein ungewöhnlicher Geruch wahrnehmbar war und einige Hausbewohner schon über Schwindel klagten. Sie wurden in ein neben stehendes Gebäude der Hochschule gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Wie die Feuerwehr feststellte, traten Abgase aus der Blockheizung aus, die sich zurückgestaut hatten. Nachdem der Defekt beseitigt werden konnte, gab die Feuerwehr wieder Entwarnung. Verletzt wurde durch den Heizungsdefekt letztendlich niemand. Die Feuerwehr Furtwangen war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell