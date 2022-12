Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag kam es um 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Papierne Trift. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Mountainbike den Radweg in Richtung Lohne. Vermutlich kam der Radfahrer auf dem mit nassem Laub bedeckten Radweg ins Rutschen und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

