POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Autofahrerin verletzt

Soest (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Osthofenstraße, in Höhe der Hausnummer 51. Ein 73-jähriger Mann aus Soest fuhr mit seinem Fahrrad auf der Osthofenstraße in Richtung Innenstadt. Als der 73-Jährige die Bremsen seines Rades betätigte, kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

mehr