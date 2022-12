Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bremse und Gaspedal verwechselt

Soest (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Walburgerstraße, in Höhe der Hausnummer 1. Ein 80-jähriger Mann aus Soest beabsichtigte mit seinem Ford rückwärts auszuparken. Bei dem Rangiervorgang verwechselte er vermutlich Bremse und Gaspedal und fuhr zügig in rückwärtige Richtung. Der Ford kollidierte zunächst mit einem geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen ein abgestelltes Leichtkraftrad, eine Hauswand sowie einen Fahrradständer geschoben. Der 80-Jährige sowie eine im geparkten VW sitzende 14-Jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt.(dk)

