Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus-Schmuck und Brillen gestohlen

Kempen-Tönisberg (ots)

Unbekannte stahlen neben Schmuck und Uhren auch mehrere hochwertige Brillen.

Die Unbekannten hebelten am 03.09.2022 zwischen 21:30 und 23:15 h die rückwärtige Terrassentüre eines freistehenden Einfamilienhauses an der Neufelder Straße auf. Sie stahlen neben Bargeld, Schmuck und mehreren Uhren auch mehrere hochpreisige Brillen und Sonnenbrillen sowie eine Spiegelreflexkamera, einen Laptop und eine Box mit handgefertigten Messern. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 /377-0 erbeten./mikö (824)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell