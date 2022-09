Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Brüggen-Bracht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.

Gegen 20:40 h befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten gemeinsam mit seiner 16jährigen Beifahrerin den asphaltierten Feldweg Am Aeschenbaum aus Richtung Brüggener Str. in Richtung Boerholz. An einer Kreuzung mit der Verkehrsregelung `Recht vor Links´ übersah er offensichtlich den von rechts kommenden PKW eines 38jährigen aus Nettetal. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin stürzten beim Zusammenstoß zu Boden, wobei sich der 19jährige schwer verletzte. Seine Beifahrerin blieb zum Glück unverletzt./mikö (823)

