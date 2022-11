Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Einsatz für Düsseldorfer Gelände-Krankenwagen nach Reitunfall

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 13. November 2022, 13:46 Uhr, Dorper Weg, Hubbelrath

Kurz vor 14:00 Uhr verunfallte eine ca. 55-jährige Reiterin zwischen Hubbelrath und Mettmann. Die Reiterin fiel von ihrem Pferd, verletzte sich dabei schwer an der Schulter und kam ohne Hilfe nicht mehr aus dem Dickicht. Ihr Begleiter verständigte über Notruf den Rettungsdienst. Aufgrund der Schilderung des Anrufers alarmierte die Leitstelle einen Rettungswagen, den Notarzt, ein Löschfahrzeug sowie den an der Wache in Gerresheim stationierten geländegängigen Krankenwagen. Während sich die Besatzung des Rettungswagens zu Fuß den Weg zum Unfallort bahnte, konnte der Gelände-Krankenwagen den rund 500 Meter weiten Waldweg bis unterhalb der Unfallstelle anfahren. Die Rettungskräfte mussten danach noch einen rund 200 Meter langen Abstieg hinuntersteigen, um die Verletzte zu erreichen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mittels Schleifkorbtrage zum Gelände-Krankenwagen getragen. Dieser übernahm den Transfer zum wartenden Rettungswagen, mit dem die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde.

