POL-PDWIL: Folgenreicher Verkehrsunfall: ohne Führerschein, aber mit Alkohol unterwegs

Niederprüm (ots)

Am späten Abend des 12.11.2022 wird die Polizeiinspektion Prüm über einen Verkehrsunfall in der St.-Vither-Straße in Prüm, Ortsteil Niederprüm, in Kenntnis gesetzt. Vor Ort kann ein massiv beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden, welches augenscheinlich mit der neben der Fahrbahn befindlichen Friedhofsmauer kollidiert ist. Lediglich die Beifahrerin sowie mehrere Zeugen vom Verkehrsunfall konnten vor Ort angetroffen werden. Der Fahrzeugführer, welcher sich zwischenzeitlich vom Unfallort entfernt hatte, konnte wenig später durch die Polizei Prüm ermittelt und angetroffen werden. Dieser war merklich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille, sodass im Anschluss eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Prüm erfolgte. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem bekannt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

