Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in 56865 Schauren

56865 Schauren (ots)

Verkehrsunfallflucht in 56865 Schauren

Am 11.11.2022 gegen 05:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in 56865 Schauren zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher die Mauer eines Einfamilienhauses beschädigt wurde. Ein mit zwei männlichen Personen besetzter weißer Transporter (vermutlich Sprinter) mit Kasseler Kennzeichen (KS-) wurde am Tatort von einer Zeugin beobachtet. Der Beifahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete dieses. Im Anschluss entfernten sich die Verursacher in Richtung Ortsmitte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die beiden Fahrzeuginsassen sollen laut Zeugin einen südländischen Erscheinungstyp gehabt haben und ca. 30 Jahre alt gewesen sein.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Unfall geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Zell unter der Telefonnummer 06542/98670 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell