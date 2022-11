Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gleich zwei Vermisstenlagen konnten durch Fahndungen erledigt werden

Gerolstein (ots)

Am 11. / 12.11.2022 beschäftigten gleich zwei Vermisstenlagen die Polizeiwache Gerolstein und die Polizeiinspektion Daun. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen und sehr gute Zeugenhinweise konnten beide Vermisstenlagen glücklicherweise aufgeklärt werden.

Am 11.11.2022 gegen 16:05 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann aus dem Krankenhaus Gerolstein als abgängig gemeldet. Im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein konnte dieser schnell im Bereich des Stadtgebiets von Gerolstein lokalisiert werden. Bei Erkennen des Streifenwagens versuchte er noch fußläufig zu flüchten, was im Rahmen eines kurzen polizeilichen Sprints schnell unterbunden werden konnte. Er wurde zurück in Krankenhaus Gerolstein verbracht.

Am 11.11.2022 gegen 19:11 Uhr wurde sodann ein 35-jähriger Mann aus dem Krankenhaus Gerolstein als abgängig gemeldet. Im Rahmen der unmittelbar und durch die Nacht durchweg betriebene Fahndung konnte der Vermisste zunächst nicht angetroffen werden. Am 12.11.2022 sodann gegen 09:28 Uhr konnte der Vermisste aufgrund guter Zeugenhinweise durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun wohlbehalten in Gerolstein angetroffen und ins Krankenhaus zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell