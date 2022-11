Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Laubsaugers in Mülheim a. d. Mosel

Mülheim a. d. Mosel (ots)

Am Freitag, den 12.11.2022, kam es zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr in der Veldenzer Straße in 54486 Mülheim an der Mosel zu einem Diebstahl eines hochwertigen Laubsaugers. Bei dem entwendeten Laubsauger handelte es sich um ein Rasenmäher ähnliches Modell der Marke Stoll. Das Gerät wurde von dem rechtmäßigen Eigentümer auf Höhe der Hausnummer 22 lediglich für 15 Minuten unbeaufsichtigt abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell