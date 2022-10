Polizei Düren

POL-DN: Nach Zeugenhinweis - Täter nach Sachbeschädigung ermittelt

Düren (ots)

Düren - Dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstagmittag gegen 12:10 Uhr der Verursacher einer Sachbeschädigung durch die Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen und ermittelt werden konnte.

Eine 41 Jahre alte Frau hatte den von ihr geführten PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Fritz-Erler-Straße abgestellt. Als sie vom Einkauf zurück zum Fahrzeug kam, bemerkte sie an diesem einen Schaden an der hinteren linken Seite der Karosserie. Ein Zeuge teilte ihr jedoch mit, dass er zuvor beobachtet hätte, wie eine männliche Person offensichtlich absichtlich und mit voller Kraft einen mitgeführten Einkaufswagen gegen den PKW gestoßen habe. Der Mann, der zuvor vergeblich mehrere Personen um Geld gebeten hatte und über die ablehnende Haltung augescheinlich erzürnt war, hatte sich im Anschluss entfernt. Neben einer Beschreibung konnte der Zeuge auch angeben, dass der Mann einen blauen Rucksack mit sich führte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen 40 Jahre alten Mann im Nahbereich antreffen, der offensichtlich für die Tat in Frage kommt. Eine entsprechende Anzeige wurde gegen den Mann gefertigt, der zwar über keinen festen Wohnsitz verfügt, sich aber regelmäßig im Stadtgebiet Düren aufhält.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell