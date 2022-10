Polizei Düren

POL-DN: Nach Raubdelikt bittet Polizei um Zeugenhinweise

Düren (ots)

Düren - Am Samstagnachmittag wurde eine 87 Jahre alte Frau in Düren Opfer eines Raubdeliktes. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aufmerksamer Zeugen.

Gegen 15:45 Uhr befand sich die Frau zu Fuß gehend auf der Holzstraße in Richtung des Kreisverkehrs Goethestraße, als sie vom späteren Täter zunächst zu Fuß überholt wurde. Unmittelbar danach, drehte sich der Mann zu ihr um und drohte ihr körperlicher Gewalt unter Einsatz eines Messers an, falls sie nicht ihre mitgeführte Tasche aushändigen würde. Zeitgleich riss der Täter auch an der Kunststofftasche, in der sich zudem auch eine weitere Einkaufstasche befand. Tatsächlich konnte sich der Mann die Tasche aneignen und mit dieser zu Fuß in Richtung August-Klotz-Straße flüchten. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung durch mehrere Streifen der Polizeiwache Düren, konnte der Täter zunächst unerkannt flüchten. Die Geschädigte beschreibt den Täter als einen ca. 20 Jahre alten Mann. Sie schätzt dessen Körpergröße auf ca. 175 cm. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und nach Ansicht der Geschädigten ein gepflegtes Äußeres. Nach Einschätzung der 87-Jährigen handelte es sich um einen Südländer, der zur Tatzeit mit einer hellbeigen / gelben Anorak Jacke und einer Jeans bekleidet war.

Aufmerksame Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei Düren unter 02421-9496425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell