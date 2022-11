Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falscher Polizeibeamter führt Verkehrskontrollen durch

Niederweis und Bitburg (ots)

Am 09.11.2022 kam es zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle auf der B 257, in Höhe der Abfahrt Niederweis. Hier wurde ein Verkehrsteilnehmer von einem blauen Hyundai angehalten, der mit einem Blaulicht, welches am Armaturenbrett befestigt war, ausgestattet war. Als der Fahrzeugführer dies betätigte, hielt der zu kontrollierende Verkehrsteilnehmer umgehend an, da er in der Annahme war, dass es sich hierbei um ein Zivilfahrzeug der Polizei handelt. Der männliche Fahrzeugführer des Hyundai gab sich als Polizist in seiner Freizeit aus und führte eine Verkehrskontrolle durch. Er beanstandete die gefahrene Geschwindigkeit und sprach eine mündliche Verwarnung aus.

Am 11.11.2022 ereignete sich gegen 22:00 Uhr ein gleichgelagerter Fall auf der B 51, Höhe Industriegebiet Bitburg. Hier wurde ebenfalls ein Verkehrsteilnehmer von dem blauen Hyundai mittels Betätigung des verbauten Blaulichts zum Anhalten bewegt. In diesem Fall war der Hyundai mit zwei männlichen Personen besetzt. Diese gaben sich ebenfalls als Polizeibeamte auf dem Weg zum Dienst aus. Auch hier wurde eine Kontrolle durchgeführt und eine entsprechende Beanstandung mündlich verwarnt.

Wer kann diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben und hat die Kontrollen beobachtet? Wurden möglicherweise noch weitere Verkehrsteilnehmer von dem Hyundai angehalten und kontrolliert? Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell