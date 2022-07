Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 220703 Viersen: Versuchter Einbruch in Reihenhaus, Täter geflüchtet

Viersen (ots)

Am Sonntag, 03.07.2022 gegen 11:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Straße Seilerwall in Viersen einzubrechen. Sie versuchten mittels eines unbekannten Gegenstandes die Hauseingangstür aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von einem aufmerksamen Bürger gestört und flüchteten. Beide Täter werden als männlich und ca. 15-16 Jahre alt beschrieben. Weitere Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377-0 erbeten. /BJ (578)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell