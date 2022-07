Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: 66-Jährige auf Elektromobil angefahren - Zeugen gesucht

Willich-Wekeln (ots)

Am Montag, 27.06.2022, gegen 20.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Willich-Wekeln. Eine 66-Jährige fuhr mit ihrem Elektromobil auf dem "Diepenbroich" in Fahrtrichtung Wilhelm-Busch-Straße. Auf Höhe der Einmündung "Auf dem Bend" kam ihr eine Gruppe von fünf bis sieben Personen auf Fahrrändern entgegen. Der letzte Fahrer machte einen Schlenker nach links und fuhr ihr dabei in das Elektromobil. Die Willicherin bat den Unfallverursacher darauf hin anzuhalten, da ihr Mobil beschädigt wurde. Dieser beschimpfte die Dame lediglich und fuhr dann weiter, ohne sich weiter zu kümmern. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise. Falls Sie zu besagter Zeit eine Gruppe vermeintlich junger Männer auf Fahrrädern gesehen-, oder den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. /AM

