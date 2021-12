Polizei Köln

POL-K: 211221-1-K Anlagebetrug in Millionenhöhe - bundesweite Durchsuchungen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Verfahren wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Anlagebetruges durchsucht die Polizei seit den frühen Morgenstunden (21. Dezember) vier Wohnungen in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Ostheim vor der Rhön.

Die bislang identifizierten Beschuldigten sind verdächtig, seit mindestens fünf Jahren auf einer von ihnen betriebenen Webseite Aktienhandel vorgetäuscht und 107 bislang erfasste Investoren um rund 6 Millionen Euro betrogen zu haben. Die abgebildeten Aktienkurse waren so manipuliert, dass die Investoren keine Gewinnchancen hatten und letztlich einen Totalverlust hinnehmen mussten.

Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an. Weitere Details werden Staatsanwaltschaft und Polizei frühestens am Nachmittag veröffentlichen. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell