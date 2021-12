Polizei Köln

POL-K: 211220-5-BAB/REK Sattelzug auf der A1 umgekippt - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Erftstadt ist am frühen Montagabend ein mit Granulat beladener Sattelzug auf die Fahrbahn umgekippt. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen mehrere hundert Liter Diesel aus dem beschädigten Tank des 40-Tonners auf die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken ausgelaufen sein.

Aufgrund von Reinigungsarbeiten ist die A1 in Richtung Süden voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt. Eine Ableitung ist ab dem Autobahnkreuz Kerpen eingerichtet. Ortkundige Autofahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell