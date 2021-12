Polizei Köln

POL-K: 211220-4-K Seniorin in Schlafzimmer beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Freitagabend (17. Dezember) sind den derzeitigen Ermittlungen zufolge mindestens zwei Räuber durch eine aufgehebelte Balkontür in die Obergeschosswohnung einer 85 Jahre alten Kölnerin in Mülheim eingedrungen. Zwischen 22.30 - 22.40 Uhr, so die Geschädigte später gegenüber alarmierten Polizisten, sei sie durch einen Lichtschein aufgeschreckt. Zwei an ihrem Bett stehende Männer, einer davon mit Oberlippenbart, hätten sie mit einer Taschenlampe angestrahlt und in akzentfreiem Hochdeutsch die Herausgabe ihres Schmucks gefordert. Einer der Unbekannten habe sie aufs Bett gedrückt und ihr den Ehering vom Finger abgezogen, während sein Komplize die Wohnung durchwühlte. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

