Polizei Köln

POL-K: 211220-1-K Zwei E-Scooter-Fahrer schwer gestürzt

Köln (ots)

Zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer (19, 30) haben sich am Wochenende bei Stürzen ohne fremde Beteiligung schwere Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige war in der Nacht auf Samstag (18. Dezember) gegen 0.45 Uhr auf dem Sachsenring in Höhe der Ulrichgasse gestürzt, der 30-Jährige in der Nacht auf Sonntag (19. Dezember) gegen 4 Uhr auf der Mindener Straße in Deutz. Polizisten ordneten in beiden Fällen die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. (ph/cs)

