Polizei Köln

POL-K: 211219-2-K Raubüberfall nahe dem Krankenhaus Holweide

Köln

Die Polizei Köln sucht zwei "Anfang 20-jährige, circa 1,80 Meter große" Männer, die am Samstagabend (18. Dezember) in Holweide nahe der Klinik an der Neufelder Straße einen 30 Jahre alten Kölner beraubt haben sollen. Als sich Passanten dem Tatort näherten und das Opfer diese um Hilfe rief, flüchteten die mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleideten Täter nach Angaben des Opfers mit seiner Geldbörse. Gegen 21.10 Uhr war der 30-Jährige auf einem Fußweg vom Krankenhaus in Richtung Neufelder Straße unterwegs. Dort hätten ihm die Tatverdächtigen den Weg verstellt. Einer der beiden habe eine Pistole auf ihn gerichtet und die Herausgabe seiner Geldbörse und seines Handys gefordert.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell