Polizei Köln

POL-K: 211219-2-REK/BAB Fahrer aus Cabrio geschleudert - Klinik

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 553 am Samstagvormittag (18. Dezember) ist der 23 Jahre alte Fahrer eines Cabrios bei Brühl aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache gegen 11.45 Uhr nach rechts gegen die Leitplanke und anschließend gegen die Mittelschutzplanke geschleudert sein. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Spuren gesichert. Die Autobahn in Richtung Köln war bis in den späten Abend gesperrt. (ph/de)

