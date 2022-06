Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Raubüberfall vor einem Restaurant - Kripo sucht weitere Zeugen

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Abend des 29.06.2022 gegen 23.30 Uhr kam es auf der Markstraße in Tönisvorst-St.Tönis zu einem Raubüberfall auf offener Straße. Ein 24-jähriger Willicher befand sich vor dem Restaurant "zum Pan", als drei ihm unbekannte Täter auf ihn zu kamen und ihm ins Gesicht schlugen. Bei der Auseinandersetzung entwendeten die Täter dem 24-Jährigen seine Bauchtasche, in welcher sich sein Handy und das Portmonee befanden. Die Täter folgten ihm, als er Richtung Hospitalstraße fliehen wollte. Erst als ein Zeuge auf die Tat aufmerksam wurde, brachen die drei unbekannten Täter den Überfall ab und flüchteten in einem schwarzen Pkw. Die Kripo ermittelt nun und nimmt Zeugenhinweise unter der 02162-377-0 entgegen. /AM (573)

