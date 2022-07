Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei verfolgt erfolgreich - flüchtiger Fahrer auf einem Kleinkraftrad geschnappt

Viersen-Dülken (ots)

Am gestrigen 30.06.2022 gegen 12.00 Uhr verfolgten Einsatzkräfte der Polizei Viersen ein Kleinkraftrad. Die Einsatzkräfte wollten den Fahrer des Kleinkraftrads auf der Marktstraße anhalten und kontrollieren. Dieser hielt aber nicht an, sondern gab Gas und missachtete bei der Fahrt durch die Dülkener Innenstadt diverse Verkehrsregeln. Im Verlauf der Flucht fuhr der Fahrer durch einen abgesperrten Bereich, weshalb die Einsatzkräfte ihn zunächst aus den Augen verloren. Den Roller fand das Streifenteam dann geparkt am Neumarkt. Durch zielgerichtete Ermittlungen und Befragung durch Zeugen trafen die Einsatzkräfte den Fahrer dann an seiner Wohnanschrift an. Dieser kam fußläufig aus der Dülkener Innenstadt. Schnell wurde der Grund der Flucht klar: der 31-jährige Viersener war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiter schlug ein durchgeführter Drogentest positiv an. Dem flüchtigen Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /AM (575)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell