Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwäne auf der B9

Ludwigshafen - Pfingstweide (ots)

Am 14.01.2022 wurde gegen 19:00 Uhr ein Schwan auf der rechten Fahrspur der B9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Abfahrt Pfingstweide gemeldet. Der Schwan konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr eingefangen werden.

Ein auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Fahrtrichtung Worms überfahrener Schwan wurde durch die Feuerwehr entfernt. Das unfallbeteiligte Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell