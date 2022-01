Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf dem Heimweg zusammengeschlagen

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Student aus Ludwigshafen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr auf dem Platz vor dem Rathauscenter von vier bisher unbekannten Männern angegriffen und zusammengeschlagen. Der junge Mann hatte den Abend mit Freunden in einer Bar verbracht und war auf dem Heimweg gewesen, als ihn die Männer ohne Vorwarnung angriffen. Sie schlugen und traten auf den jungen Ludwigshafener ein und ließen ihn schließlich verletzt am Boden liegen. Anwohner waren auf den Lärm aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Durch die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnte aber lediglich der verletzte Student angetroffen werden. Da bei dem Geschädigten Verletzungen in Form eines abgebrochenen Zahns, diverser Gesichtsprellungen und einer Platzwunde an der Stirn festgestellt werden mussten, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Weder der Geschädigte, noch die Mitteiler konnten konkrete Hinweise auf die flüchtigen Angreifer geben. Daher sucht die Polizei nach Hinweisen weiterer Zeugen. Haben sie im besagten Zeitraum einen Streit oder eine Auseinandersetzung im Bereich des Rathausvorplatzes oder auch des Ludwigsplatzes mitbekommen, melden sie sich bitte bei der

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

