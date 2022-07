Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in Baustelle - Täter entwenden Benzin

Grefrath-Oedt (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 29.06.2022, 17.00 Uhr, bis zum Donnerstag, 30.06.2022, 05.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Grefrath-Oedt zu einem Einbruch. Der Baustellenleiter stellte fest, dass aus dem Baggertank an der Baustelle 'Am schwarzen Graben' über 200 Litern Benzin entwendet wurden. Des Weiteren versuchten die unbekannten Täter, einen dort befindlichen Tankcontainer aufzuhebeln. Die Kripo ermittelt nun. Falls Sie zum genannten Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. /AM (576)

