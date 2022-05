POL-H: Infotelefon der Polizei Hannover am 19. Mai 2022

Hannover (ots) - Am Mittwochabend, 11.05.2022, ist ein 22-Jähriger durch eine Stichverletzung im Bereich An der Wollebahn/ Ecke Thurnithistraße tödlich verletzt worden. Der oder die Täter sind unbekannt flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ist ein Ehepaar gegen 22:25 Uhr in der Straße An der Wollebahn auf Höhe des ...

