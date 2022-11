POL-PDWIL: Unbekannte töten Schwan -Zeugen gesucht

Spangdahlem (ots) - In der Zeit vom 21.10.2022 - 24.10.2022 wurde ein orangefarbener Abrollcontainer mit Altreifen auf dem Mitfahrerparkplatz an der L46 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Spangdahlem unerlaubterweise abgestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.:06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr