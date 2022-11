Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Diebstähle und Versuche

Daun / Dockweiler (ots)

Am 09.11.2022 bereits veröffentlichte die Dauner Polizei nachfolgende Pressemeldung.

Im Zeitraum 08.11.2022 bis 09.11.2022 begaben sich bisher unbekannter Täter zu einem Grundstück in der Rinderstraße in Daun. Hier entwendeten sie aus einem Garten- und Geräteschuppen mehrere dort abgestellte Fahrräder, indem sie sich unberechtigt Zutritt zu diesem verschafften. Da hier insgesamt sechs Fahrräder entwendet wurden, dürften entweder mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen oder der Abtransport mittels eines größeren Fahrzeuges durchgeführt worden sein. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Am 11.11.2022 nun wurden der Polizeiinspektion Daun mehrere Diebstähle und Versuche mitgeteilt. Scheinbar waren bisher unbekannte Täter direkt an mehreren Anwesen tätig geworden

Am 11.11.2022 gegen 01:58 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße "Am Kirchberg" in Dockweiler. Hier begaben sie sich an eine Seitentüre einer Garage und versuchten diese zu öffnen, was aufgrund der Sicherung misslang. Zuvor hatten die Täter sich in einem angebauten Carport umgesehen. Letztlich verließen die Täter die Örtlichkeit wieder, ohne dass Gegenstände entwendet wurden.

Im Zeitraum 10.11.2022 bis 11.11.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter sodann auf das Grundstück eines Anwesens in der Laurentiusstraße in Dockweiler, wo sie aus einer Garage vier Winterreifen entwendeten.

Im Zeitraum 10.11.20.22 bis 11.11.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter ein Kleinkraftrad, welches im Bereich eines Anwesens im Goldammerweg in Daun abgestellt war. Das Kleinkraftrad befand sich dort bereits dort seit einigen Tagen und war mittels einer Plane abgedeckt.

Im Zeitraum 10.11.2022 bis 11.11.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Grundstück eines Anwesens "Am Angersbach" in Dockweiler, wo sie aus einem Gartenhaus zwei hochwertige Fahrräder entwendeten.

Im Zeitraum 10.11.2022 bis 11.11.2022 begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Grundstück in der Straße "In den Steinen" in Dockweiler und entwendeten hier aus einem Gartenhaus ein weiteres hochwertiges Fahrrad.

In allen Fällen dürfte ein Abtransport des Diebesgutes durch mehrere Personen und vermutlich mittels eines größeren Fahrzeuges erfolgt sein. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell