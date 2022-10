Mannheim-Käfertal (ots) - In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Oberen Riedstraße Zutritt in einen Kinderpark. Im Inneren des Kinderparks brachen die Täter mehrere Behältnisse auf und entwendeten Bargeld. Derzeit werden die vorhandenen ...

