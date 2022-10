Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kinderparkt; Bargeld gestohlen und hoher Sachschaden verursacht; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Oberen Riedstraße Zutritt in einen Kinderpark.

Im Inneren des Kinderparks brachen die Täter mehrere Behältnisse auf und entwendeten Bargeld.

Derzeit werden die vorhandenen Videoaufzeichnungen und weitere Spuren polizeilich ausgewertet, die möglicherweise zu den Tätern führen werden.

Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen enormen Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefonnummer 0621 71849-0, in Verbindung zu setzen.

