Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Gebäude musste aufgrund der Brandeinwirkung stromlos geschaltet werden

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 10. November 2022, 23.35 Uhr, Werstener Dorfstraße, Wersten

In der vergangenen Nacht löschte die Feuerwehr Düsseldorf einen Kellerbrand in Wersten. Großteile des Treppenraumes waren bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit giftigem Brandrauch beaufschlagt. Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnungen auf gefährdete Personen. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht zu einem Kellerbrand nach Wersten alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Werstener Dorfstraße eintrafen, war der Treppenraum des dreistöckigen Wohnhauses schon mit dichtem Brandrauch gefüllt. Der Einsatzleiter entsendete umgehend zwei Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in den Treppenraum sowie in den Keller des Mehrfamilienhauses. Vorsorglich wurden alle Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch hin kontrolliert und Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Eindringen von Brandrauch in die Wohnungen verhindert werden, sodass alle Bewohner während der Brandbekämpfung in ihren Wohneinheiten bleiben konnten. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf begleiteten den Einsatz eng und stellten im Einsatzverlauf die Stromversorgung des Gebäudes ab. Durch die Abschaltung der Energieversorgung wurden einige Bewohner des Mehrfamilienhauses bei Freunden und Bekannten untergebracht. Zur Brandursachenermittlung hat die Feuerwehr Düsseldorf die Kriminalpolizei hinzugezogen. Es befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf an der Einsatzstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 EUR geschätzt.

