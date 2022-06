Kreisfeuerwehrverband Plön

FW-PLÖ: Kreisfeuerwehrverband Plön mit neuer Führung Am vergangenen Wochenende wurde im Rahmen eines Feuerverbandstages der Führungswechsel im Kreisfeuerwehrverband Plön (KFV Plön) gefeiert.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Plön (ots)

Am Freitag, den 24.06.22, wurde im Rahmen eines Festkommers der langjährliche Kreiswehrführer Manfred Stender nach 12 Jahren an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbandes, sowie 3 Jahren als stellv. Kreiswehrführer und 8 Jahren als Beisitzer im Vorstand des KFV Plön, feierlich aus seinem Amt verabschiedet. Viele Weggefährten und Freunde dankten Ihm für die hervorragenden Arbeit während seiner Amtszeit und stellten die Erfolge hierbei deutlich heraus. Zu nennen sind hier besonders der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Preetz oder die Einführung des Digitalfunks in den Feuerwehren des Kreis Plön. Als besondere Anerkennung seiner Arbeit erhielt, Manfred Stender, das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, sowie die THW Plakette "Dank und Anerkennung". Als Höhepunkt des Abends gilt aber sicherlich die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Kreisfeuerwehrverbandes Plön für unseren scheidenden Kreiswehrführer, welche unter großen Applaus aller Beteiligten überreicht wurde. Aufgrund einer Coronaerkrankung konnte der neue Kreiswehrführer Karsten Krohn leider nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen. Allerdings war es möglich, dass Karsten Krohn per Videoschaltung, dankende Worte an Manfred Stender richten und seine Antrittsrede halten konnte. Durch die Videoschaltung war es ebenfalls möglich, dass Karsten Krohn die Beförderung zum Kreisbrandmeister durch die Landrätin entgegennehmen konnte. Die Bestätigung der Wahl, sowie die Ernennung erfolgte bereits am 19.05.22 im Rahmen der Kreistagssitzung.

Samstag, der 25.06.22, stand ganz im Zeichen unser Kinder- und Jugendfeuerwehren, sowie unserer Ehrenmitglieder. Während im Festzelt die Ehrenmitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes und der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Kreis Plön, bei Kaffee und Kuchen zusammenkamen und über alte Zeiten und die Zukunft fachsimpelten, galt es für die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Rahmen eines "Spielen ohne Grenzen" ihr Können unter Beweis zu stellen. Sowohl bei den Kinder- wie auch den Jugendfeuerwehren, gab es interessante Stechen, um die Platzierungen zu ermitteln. So konnte sich die Jugendfeuerwehr Fargau im direkten Vergleich gegen die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Honigsee-Pohnsdorf den ersten Platz sichern. Den 3. Platz erreichte die Jugendfeuerwehr Barmissen. Auch in den Kinderabteilungen musste, um den 2. Platz zu küren, ein Stechen entscheiden. So traten die Kinderabteilungen Bösdorf und Rastorf-Lehmkuhlen an, um mit viel Ehrgeiz den 2. und 3. Platz auszuspielen. Am Ende errang die Kinderabteilung Heikendorf den 1. Platz, gefolgt von den Kinderabteilungen Bösdorf und Rastorf-Lehmkuhlen. Am Ende gab es nur Sieger und jeder Teilnehmer, egal ob jung oder alt, ob Kinderabteilung, Jugendfeuerwehr oder Ehrenabteilung, ging mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause. Insgesamt waren 14 Mannschaften aus 16 Jugendfeuerwehren sowie 4 Kinderabteilungen am Start. Leider mussten auch hier 4 Mannschaften coronabedingt ihre Teilnahme absagen.

Am Samstagabend hieß es im Festzelt den Abschluss des Kreisfeuerwehrverbandstages im Kreise der Blaulichtorganisationen und deren Freunden und Förderern zu feiern. Hierfür wurde eigens die Band "TinLizzy" engagiert, um im Festzelt für die nötige Stimmung zu sorgen. Auch diese Feier war ein voller Erfolg, sodass wir ca. 450 Feiernde auf dem denkwürdigen Anwesen des Gut Salzau begrüßen durften, um im Kreis der Blaulichtorganisationen zu feiern.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Plön, übermittelt durch news aktuell