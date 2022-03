POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald -- Neuenburg am Rhein -- Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Freitag, 18.03.2022, sind fünf geparkte Fahrzeuge in Weil am Rhein mutwillig demoliert worden. Zwei der beschädigten Autos standen in der Breslauer Straße, die drei anderen in Haltingen. Alle waren seitlich an der Straße abgestellt. So wurden Außenspiegel abgetreten, Scheibenwischer abgerissen, die Lackierungen zerkratzt und auch ...

mehr