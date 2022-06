Kreisfeuerwehrverband Plön

FW-PLÖ: Blaulichtparty für Freunde der Hilfeleistungsorganisationen

Plön (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde der Hilfeleistungsorganisationen,

seit den Feierlichkeiten zur Inbetriebnahme der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Preetz, ist vieles passiert. Vieles wird uns noch lange in Erinnerung bleiben oder hat unser Verhalten nachhaltig beeinflusst. Auch im Kreisfeuerwehrverband Plön stehen weiterhin große Veränderungen an, die die Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen und in die Zukunft zu blicken, veranstaltet der Kreisfeuerwehrverband Plön einen Kreisfeuerwehrverbandstag auf dem Gut Salzau. Im Rahmen dieses Kreisfeuerwehrverbandstages wird am 25.06.22 eine große Blaulichtparty in einem Festzelt, in dem wundervollen Ambiente des Gutes, stattfinden. Als Akt des Abends konnten wir die allen bekannte Band "Tin Lizzy" gewinnen. Die Blaulichtparty ist für alle Hilfeleistungsorganisationen, Partner und Freunde.

Karten bekommen Sie bei der Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes unter 04342-9033720 oder per Mail unter geschaeftsstelle@kfv-ploen.de. Auf Wunsch können die Karten an der Abendkasse hinterlegt werden.

PS: Die Anzahl der Karten ist begrenzt. Also schnell sein und Spaß haben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Plön, übermittelt durch news aktuell