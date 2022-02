Kreisfeuerwehrverband Plön

FW-PLÖ: Orkantief "Zeynep" hält Feuerwehren im Kreis Plön auf trapp

Die Feuerwehren im Kreis Plön sind derzeit mit der Abarbeitung diverser Einsätze beschäftigt. Rund 100 Einsätze konnten bis 0 Uhr verzeichnet werden. Der Schwerpunkt der Einsätze lag hier bei umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern, oder umherfliegenden Gegenständen. Die Einsatzzahlen verteilen sich dabei gleichmäßig über das gesamte Kreisgebiet. Um 21:20 wurden, aufgrund des zunehmenden Einsatzaufkommens, alle Feuerwehren des Kreises Plön alarmiert und haben, unabhängig der Einsatzlage, Ihre Gerätehäuser besetzt.

Mit einer weiteren Zunahme des Sturmes ist derzeit nicht zu rechnen. Der momentane Stand wird aber noch einige Stunden anhalten. Neben den sturmbedingten Einsätzen sind noch einige Einsätze des normalen Tagesgeschäfts abgearbeitet worden. So brannte u.a. in Plön ein Einweggrill in einer Wohnung. Hier konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die Feuerwehren sind weiterhin bereit sich den Anforderungen zu stellen und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

