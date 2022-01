Kreisfeuerwehrverband Plön

FW-PLÖ: +++ Hinweise zum Sturmtief "Nadia", Feuerwehren im Kreis Plön sind vorbereitet +++

Plön (ots)

Wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor ORKANARTIGEN BÖEN veröffentlicht und warnt bereits seit heute 14:00 Uhr vor einem möglichen Unwetter. Dieses Unwetter wird nach aktueller Warnlage auch den Kreis Plön treffen.

Es muss mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h, in Schauernähe sowie in exponierteren Lagen mit Orkanböen um 120 km/h gerechnet werden. Aktuell wird mit dem Höhepunkt in der Nacht zu Sonntag gerechnet. Mit einem Ende der Unwetterwarnung wird am So., den 30.01.2022 gegen 10:00 Uhr gerechnet.

Die Feuerwehren des Kreises Plön, bereiten sich bereits im Hintergrund auf eine mögliche, eintretende Unwetterlage vor, um schnellstmöglich die auftretenden Einsätze abarbeiten zu können. Hierfür wurden bereits die im Kreis Plön zur Verfügung stehenden Abschnittsführungsstellen (AFüSt) über die mögliche Unwetterlage in Kenntnis gesetzt, sodass diese Vorbereitungen für einen möglichen Einsatz der AFüSt treffen können. Ob es zu Einberufungen und Indienststellungen von Abschnittsführungsstellen kommen wird, wird auf Grund des Einsatzaufkommens in enger Abstimmung zwischen der Kreiswehrführung und der Leitung der IRLS Mitte entschieden.

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Verhaltenshinweise für die Zeit vor und während dem Unwetter:

Vor dem Unwetter:

- Stellen Sie Ihre Kraftfahrzeuge sicher ab. Bei älteren

Gebäuden, Baustellen oder Bäumen besteht die Gefahr von herabfallenden Gegenständen.

- Schützen Sie Keller und Niedergänge vor möglichen Überflutungen.

- Sichern Sie Haus oder Wohnung. Schwachstellen können

Schornsteine, Dachrinnen oder lose Dachziegel sein.

- Achten Sie darauf, dass Rückschlagventile und Abläufe

funktionsfähig sind.

- Sichern Sie Balkone und Terrassen. Stellen Sie sicher, dass

keine Möbel oder Pflanzen umherfliegen können.

- Installieren Sie, wenn noch nicht geschehen, die WarnApp NINA

(Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes und achten Sie vor und während dem Unwetter auf die Rundfunkdurchsagen.

Während des Unwetters:

- Verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Haus. - Meiden Sie Wälder und Alleen. - Sollten Sie mit Ihrem Kraftfahrzeug unterwegs sein, passen Sie ihre Geschwindigkeit an. Achten Sie auf unvorhergesehene Ereignisse, wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste.

Melden Sie Gefahrenstellen und akute Gefahren, bei denen Sie Hilfe benötigen, unter der Notrufnummer 112. Bitte melden Sie Schäden, von denen keine unmittelbare Gefahr ausgeht, erst nach dem Ende des Unwetters.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Plön, übermittelt durch news aktuell