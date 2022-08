Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw angefahren, aber nicht gemeldet

Eisfeld (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 03.08.2022, 14:30 Uhr bis Freitag, 05.08.2022, 11:00 Uhr parkte eine 41 jährige Eisfelderin ihren Pkw Opel Adam in Eisfeld in der Braugasse ab, als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellte sie einen Schaden am Heck fest. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte den Schaden, meldete diesen jedoch nicht und fuhr davon. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 EUR beziffert.

