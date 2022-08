Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: aufmerksamer Nachbar

Meiningen (ots)

Am Freitagabend um 23:15 Uhr nahm ein aufmerksamer Nachbar in einem Meininger Mehrfamilienhaus die Alarmgeräusche eines Rauchmelders wahr und informierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Vor Ort konnte ein 29jähriger bei dem Versuch festgestellt werden, seine brennende Bettdecke in der Badewanne zu löschen. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde ausreichend gelüftet, anschließend konnte der Wohnungsinhaber unverletzt in seiner Wohnung verbleiben. Zur Ursache gab er an, dass er rauchend eingeschlafen ist und die noch brennende Zigarette seine Bettdecke in Brand setzte. Der Wohnungsinhaber war mit 2,74 Promille ordentlich alkoholisiert.

