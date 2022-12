Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wiehagen - Einbrecher unterwegs

Wickede (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr, zu einem Einbruch in ein Doppelhaus in der Straße Scheda. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Ziegelstein eine Scheibe auf der rückwärtigen Seite des Hauses ein, um sich Zutritt zum Inneren zu verschaffen. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume des Hauses nach Wertsachen. Über eine Verbindungstür gelangten die Täter auch in die angrenzende Doppelhaushälfte und suchten auch dort nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Diebe mit Schmuck und Bargeld vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell