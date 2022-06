Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen und elektronische Geräte gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (16.06.2022) ein Auto aufgebrochen, das in einem Parkhaus an der Eisenbahnstraße geparkt war. Die Täter öffneten zwischen 08.30 Uhr und 16.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise den VW und stahlen das darin befindliche Navigationsgerät sowie weitere elektronische Gegenstände im Wert von zirka 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

