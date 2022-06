Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendiebin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (15.06.2022) eine 35 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, unter anderem mehrere Parfums aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 16.15 Uhr, wie die 35-Jährige vier Parfums, eine Damenhandtasche sowie diverse Artikel zur Nagelpflege im Wert von mehreren Hundert Euro in ihrer mitgeführten Papiertasche versteckte. Er sprach die Frau daraufhin an und bat sie in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 35-Jährige anschließend vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

