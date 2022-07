Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnmobile in Glinde entwendet

Ratzeburg (ots)

01. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 29./30.06.2022 - Glinde

In der Nacht zum Mittwoch sind in Glinde zwei Wohnmobile entwendet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können.

Der in der Straße "An der Au" abgestellte weiße Fiat Livingstone duo Sport wurde in der Zeit vom 28.06.2022, 18.00 bis zum 29.06.2022, 05.05 Uhr entwendet. Es hat einen Wert von ca. 37.000 Euro. Am Fahrzeug zudem befestigt waren ein Fahrradträger, eine Markise sowie eine Sattelitenanlage.

Auch in der der Zeit vom 28.06.2022, 19.00 Uhr bis zum 29.06.2022, 01.00 Uhr verschwand in Glinde, aus der Straße "An der alten Wache" ein Wohnmobil der Marke Citroen Clever. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird hier auf ca. 45.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trugen beide Fahrzeug eine OD-Kennzeichnung.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0 wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell